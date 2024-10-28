Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Rio Ave maçında yaptığı hat-trick Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı. İşte yapılan yorumlar...

"ÖLDÜRÜCÜ TÜRK"

"Kerem Aktürkoğlu gollerine Rio Ave karşısında da devam etti. Da Luz'da hat-trick yapan 'Öldürücü Türk'ün saha içinde bir çok yardımcısı vardı."

RECORD: "HAT-TRICKTÜRKOĞLU"

"Gol sihirbazlığı kutsal ilaçtı. Kerem Aktükoğlu Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından doğru reçeteyi buldu. Benfica'nın toplam üstünlüğü Kerem Aktürkoğlu'nun ön plana çıktığı bir galibiyete yol açtı."

ABOLA: "PARLAMAYA DEVAM EDİYOR"

"Kerem'in sihri mi? Hat-trickğlu'nu çağırın! Türk kanat oyuncusu parlamaya devam ediyor. Türk oyuncu Estadio da Luz'u gerçekten büyüledi. Da Luz'a her ayak bastığında gol attı. Oyunu iyi ve hızlı bir şekilde okuyor ve bu yüzden kaleye yakın bölgelerde bu kadar çok göze çarpıyor, aradan sonra hat-trick yaptığında da bunu bir kez daha gösterdi. Şu anda yedi maçta sekiz gol attı ve bu da 61. dakikada oyundan çıktığında aldığı alkışı açıklamaya yardımcı oluyor."

MAIS FUTEBOL: "KEREM'İN EXPELLIARMUSU"

"Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nun Expelliarmus'una tam kadro yanıt verdiği bir gece: Aursnes'in zekası, Di Maria'nın yaratıcılığı ve Aktürkoğlu'nun bitiriciliği, 90 dakika boyunca kaleciden başlayarak savunmada dengesiz ve topsuz alanda zayıf olan Vilacondenses'i tamamen yok etti. İlk yarı biterken Aktürkoğlu hat-trick yaptı ve biri Türk, diğeri Di Maria ve bir diğeri de Pavlidis'in kaçırdığı şanslar zaten orantısız olan sonucun daha da kötüye gitmesini engelledi."

KEREM NE DEDİ?

Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından, "Bu benim kariyerimin en iyi başlangıcı. Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum. Adım adım ilerliyorum, yaptıklarımla gurur duyuyorum. Bugün bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik. Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgiden sonra bu maçta çok iyiydik." dedi.

"UMARIM DEVAM EDER"

Milli yıldız ayrıca, "Taraftarlarımız adına mutluyum. Bu stadyumu çok seviyorum, Estadio da Luz'daki her maçta gol attım. Bunun için mutluyum, umarım böyle devam eder." sözlerini sarf etti.