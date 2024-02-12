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Spor

Portekiz'de Al-Musrati, pişmanlığı! ''Takımın en iyisi gitti''

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al Musrati Portekiz'de gündem oldu. Oyuncunun eski takımı Braga'nın taraftarları 'Takımın en iyi oyuncusunu gönderdik onun yerine doldurmak imkansız' diyerek yönetime öfke kustu. İşte detaylar...

Sabah12 Şubat 2024 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
Portekiz'de Al-Musrati, pişmanlığı! ''Takımın en iyisi gitti''
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Braga taraftarları, takımın en iyisi olan Al-Musrati'yi gönderen kulüp yönetimine kızgın. Libyalı orta sahayı alamadıkları için öfkeli olan Benficalılar ise, "Bizden talep ettikleri rakamın yarısına Türkiye'ye gitti" yorumları yaptı.

GÜNDEME OTURDU

Beşiktaş'ın zorunlu satın alma maddesi ile Braga'dan kiraladığı Al-Musrati, Portekiz'de gündeme oturdu. 12 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro bonusa kadroya katılan Libyalı orta sahanın siyah-beyazlı kulübe gitmesi, hem Braga hem de onu çok isteyen Benfica taraftarlarını çileden çıkardı.

"TAKIMIN EN İYİSİ GİTTİ"

Bragalı futbolseverler yıldız futbolcu için, "Takımın en iyi oyuncularından birini gönderdik... Musrati'yi başka bir kulübe vermek bizim için utanç verici bir durum... Yerini doldurmak asla kolay olmayacak' yorumlarını yaptılar.

'BİZDEN 30 MİLYON EURO İSTEDİLER'

Benfica cephesinin üzüntüsü ise kızgınlığa dönüştü. Çünkü yaz transfer sezonunda Lizbon ekibi, 27 yaşındaki oyuncuyu almak için 20 milyon Euro'yu bulan (16+4 milyon Euro) bir teklif götürmüş, Braga ise rakibinden 30 milyon Euro talep etmişti. Yarım sezonun ardından Beşiktaş'ın oyuncuyu daha az bir rakama alması kırmızı-beyazlı futbolseverleri çileden çıkardı.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK"

Yapılan yorumlarda, "Biz istediğimizde 30 milyon Euro ama Beşiktaş'a 15 milyon Euro, söyleyecek hiçbir şey yok... Braga'dan alınmadı, artık Beşiktaş'tan almalıyız" ifadelerini kullandılar.

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