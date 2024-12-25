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Spor

Portekiz'de Bruma rüzgarı

Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'da top koşturan 30 yaşındaki Bruma, lige damga vurmaya devam ediyor. Portekizli futbolcu, takımının ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol atarak gündeme oturdu.

25 Aralık 2024 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Portekiz'de Bruma rüzgarı
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Türkiye'de Galatasaray, Gaziantepspor ve Fenerbahçe formaları giyen Bruma, geçen sezon sarı-lacivertlilerden ayrılarak Portekiz'e dönmüştü.

Fenerbahçe'nin Braga'ya 6.5 milyon euro karşılığında gönderdiği deneyimli futbolcu, performansıyla dikkat çekiyor. Bruma, Braga'nın ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Bruma'nın 2'şer gollük katkı verdiği Estoril maçında Braga sahadan 2-2'lik beraberlikle, Santa Clara karşılaşmasında ise 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Bruma, 25 maçta Braga forması giyerken 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

30 yaşındaki futbolcu, Braga'nın en çok gol atan futbolcusu konumunda

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