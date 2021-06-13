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Spor

Portekiz'de Cancelo kadrodan çıkartıldı

Koronavirüse yakalanan Joao Cancelo'nun Portekiz'in EURO 2020 kadrosundan çıkartıldığı açıklandı. Cancelo'nun yerine Manchester United'dan Diogo Dalot'un kadroya dahil edildiği belirtildi.

AA13 Haziran 2021 Pazar 16:26 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 16:26
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ANKARA (AA) - Portekiz Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Manchester Cityli Joao Cancelo, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) görev alamayacak.

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, rutin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan Cancelo'nun kadrodan çıkarıldığı ve yerine Manchester United'ın kadrosunda yer alan Diogo Dalot'un dahil edildiği belirtildi.

Geçen sezon Milan'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Dalot, görev verilmesi halinde ilk kez bu turnuvada milli forma heyecanını yaşayacak.

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