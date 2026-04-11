Rafa Silva ile ilgili Portekiz'de A Bola'da önemli bir yazıyla gündeme geldi. Beşiktaş'ın Rafa Silva'dan kurtulduğu ve Benfica'nın hayal kırıklığı yaşadığı aktarıldı.

"BU TRANSFERDE KARLI ÇIKAN BEŞİKTAŞ"

A Bola yazarı Francisco Vaz de Miranda, "Daha önce köşemde, Rafa Silva'nın Benfica'ya dönüşünün takıma zarar vereceğini yazmıştım. Aradan iki ay geçmeden, Rafa'nın Jose Mourinho'nun hedefindeki isimlerden biri hâline gelmesi şaşırtıcı değil. Bu transferden karlı çıkan tek taraf ise, büyük bir kontrattan kurtulan Beşiktaş oldu." dedi.

İŞTE RAFA SILVA'NIN BEŞİKTAŞ VE BENFICA KARİYERİNDEKİ KATKILARI

Yıldız oyuncu Beşiktaş formasıyla çıktığı 65 maçta 23 gol ile 16 asist katkısı kaydetmişti.

32 yaşındaki oyuncu Portekiz ekibiyle ise 12 karşılaşmada görev alıp sadece 2 gol atmayı başardı. Silva, henüz asist katkısı veremedi.