İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7395
  • EURO
    51,7806
  • ALTIN
    6915.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Portekiz'de gündem oldu! Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
Spor

Portekiz'de gündem oldu! Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü son haftalardaki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı futbolcu kariyerinde ilk kez ligde dört maçlık bir seri yakaladı. Orkun Kökçü'nün bu performansı Portekiz'de gündem oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Şubat 2026 Salı 09:05 - Güncelleme:
Portekiz'de gündem oldu! Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
ABONE OL

Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu son haftalara damgasını vurdu. Siyah-Beyazlı takımın kaptanı; Eyüpspor maçı ile başlayan seride Süper Lig'de dört, kupada bir gol attı. Orkun kariyerinde ilk kez ligde dört maçlık bir seri yakaladı. İlk devrenin son haftası Kayseri maçında asist yapan 25 yaşındaki orta saha, böylece son 6 resmi maçta da skor katkısı verdi. Kökçü bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.

30 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Son olarak Başakşehir ağlarını da sarsmasını bilen yetenekli orta sahanın son dönemdeki harika performansı Portekiz'de geniş yer buldu. Yapılan haberlerde; "Kökçü 5. vitese taktı... Orkun Kökçü, Benfica'yı pişman etti. Başakşehir maçında harika oyununu bir golle de süslemesini bildi. Harika performansıyla Beşiktaş'ı ayakta tutuyor" yorumları yapıldı. Siyah-Beyazlılar, sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattıkları genç oyuncu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Asker eğlencesinde ortalık karıştı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.