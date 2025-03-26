A Milli Takım'ın ve Benfica'nın başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü bu sezonki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

A Bola gazetesinde "Benfica'nın keskin nişancısı" başlığıyla çıkan haberde, Orkun'un Portekiz takımı için öneminin ve uzaktan attığı gollerin altı çizildi.

Türk futbolcunun, takımının en çok gol atan ya da en çok asist yapan oyuncusu olmasa da tartışmasız olarak Benfica'nın maestrosu olduğu ifade edildi ve Orkun Kökçü için "Bloklar arası bağlantıyı kuran, hücum geçişlerinde kaliteyi artıran, yaratıcı oyuncu." yorumu yapıldı

24 yaşındaki oyuncunun, Roger Schmidt dönemine nazaran Bruno Lage teknik direktörlüğünde orta sahada daha geride görev yaptığı ancak ilginç bir şekilde rakip ceza sahasına daha yakın göründüğü belirtildi.

Bu durumun sonucu olarak ise Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından attığı şutlarla etkili olduğu ve Estoril'de forma giyen Joao Carvalho ile birlikte, Portekiz Ligi'nin uzaktan en çok gol atan oyuncusu olduğu ifade edildi.

Orkun, Portekiz Ligi'nde bu sezon attığı 6 golün 3'ünü ceza sahası dışından filelere gönderdi.