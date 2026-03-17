İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2085
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    7137.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Portekiz'de gündem Orkun Kökçü! ''İmkansızı başardı''
Spor

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'nün Gençlerbirliği maçında serbest vuruştan attığı gol Portekiz'de gündem oldu. Başarılı futbolcunun golü için 'İmkansızı başardı. Benfica'nın eski yıldızı Orkun Kökçü, neredeyse kapalı bir açıdan topu ağlara gönderdi. Orkun Kökçü, attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor.' ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Mart 2026 Salı 09:13
ABONE OL

Kara Kartal'ın kaptanı Orkun Kökçü, 2-0 kazanılan G.Birliği maçında serbest vuruştan attığı muhteşem golle gündeme oturmasını bildi. Bu sezon 5. golünü atan milli futbolcunun attığı harika gole Portekiz basını geniş bir yer ayırdı. Başarılı oyuncu ile ilgili Tvio haberde şu ifadeler yer aldı: "İmkansızı başardı. Benfica'nın eski yıldızı Orkun Kökçü, neredeyse kapalı bir açıdan topu ağlara gönderdi. Orkun Kökçü, attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor."

HALEF SELEF PAYLAŞIMI

Kökçü'nün Gençlerbirliği'ne attığı gol, Sergen Yalçın'ın İzlanda'ya attığı gole de benzetildi. Maçın ardından Beşiktaş sosyal medya hesabından "Halef Selef" notuyla iki gol paylaşıldı. Öte yandan başarılı orta saha bu sezon Süper Lig'de hem 60+ şut çeken (67) hem de 60+ şut pası veren (68) tek oyuncu oldu. G.Birliği filelerini havalandıran Kökçü, Süper Lig'de Masuaku'dan (Aralık 2022 vs. Adana Demir) bu yana frikik golü atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.