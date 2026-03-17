Kara Kartal'ın kaptanı Orkun Kökçü, 2-0 kazanılan G.Birliği maçında serbest vuruştan attığı muhteşem golle gündeme oturmasını bildi. Bu sezon 5. golünü atan milli futbolcunun attığı harika gole Portekiz basını geniş bir yer ayırdı. Başarılı oyuncu ile ilgili Tvio haberde şu ifadeler yer aldı: "İmkansızı başardı. Benfica'nın eski yıldızı Orkun Kökçü, neredeyse kapalı bir açıdan topu ağlara gönderdi. Orkun Kökçü, attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor."

HALEF SELEF PAYLAŞIMI

Kökçü'nün Gençlerbirliği'ne attığı gol, Sergen Yalçın'ın İzlanda'ya attığı gole de benzetildi. Maçın ardından Beşiktaş sosyal medya hesabından "Halef Selef" notuyla iki gol paylaşıldı. Öte yandan başarılı orta saha bu sezon Süper Lig'de hem 60+ şut çeken (67) hem de 60+ şut pası veren (68) tek oyuncu oldu. G.Birliği filelerini havalandıran Kökçü, Süper Lig'de Masuaku'dan (Aralık 2022 vs. Adana Demir) bu yana frikik golü atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.