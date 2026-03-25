Portekiz'de işler iyi gitmiyor! Rafa Silva pişman etti

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Rafa Silva için işler Portekiz'de de iyi gitmiyor. 11 resmi maçta 703 dakika sahada kalan 32 yaşındaki orta sahanın, bu süre içinde sadece 2 gol atması tepkilere neden oldu. İşte detaylar...

AKŞAM25 Mart 2026 Çarşamba 09:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılarak Benfica'nın yolunu tutan Rafa Silva, Portekiz ekibinde huzuru bulamadı. 11 resmi maçta 703 dakika sahada kalan 32 yaşındaki orta sahanın, bu süre içinde sadece 2 gol atması tepkilere neden oldu. Portekiz CMTV kanalında yorumculuk yapan Antonio Figueiredo, "Rafa Benfica'nın yıldızı değil. Silva, Benfica'nın futbolunu değiştirmek için gelmedi. Beşiktaş'taki sorunlarına son vermek için bu hamleyi yaptı. Benfica'ya yeni bir şey getirmedi" ifadelerini kullandı. Benfica'nın ocak ayında kadrosuna kattığı oyuncu için Beşiktaş'a bonservis bedeli olarak yaklaşık 5 milyon euro ödendi. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre; 2 milyon euro da bonus maddesi bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılının haziran ayında sona eriyor. Rafa Silva, Beşiktaş'tan yıllık 10 milyon euro garanti ücret alıyordu. Deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

