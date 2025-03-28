Bir dönem milli takım çalıştırma hayali olduğunu söyleyen Jose Mourinho'yu 'milli göreve' çağırıyorlar. Yaşı ilerleyen Cristiano Ronaldo'nun artık bir sorun olduğunu ancak efsaneye veda edilemediği belirtiliyor. Portekiz medyası, Teknik Direktör Roberto Martinez'in yıldızları yönetebilecek bir hoca olmadığını, takımdaki dağınıklığı gideremediğini ve Jose Mourinho'nun 'kolordu komutanı' olarak bu koltuğa son derece uygun olduğunu savunuyor.

Bu konuyla ilgili son olarak Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso da, "Mourinho her zaman Portekiz milli takımı teknik direktörü olmayı istediğini söylüyor. Şu anda Portekiz'in teknik direktörü Roberto Martinez. Uluslar Ligi'nde yarı finale çıktılar. Yakın dönemde ne olur bilmiyorum. Mourinho'nun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi var ama bir gün mutlaka Portekiz'in teknik direktörü olmayı istediğini biliyorum. Bunu zaten söylüyor" diye konuştu.