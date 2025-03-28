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Spor

Portekiz'de Mourinho rüzgarı: Kolordu komutanı

Portekiz medyası ve futbol camiası, milli takımın başına Jose Mourinho'nun geçmesi gerektiğini savunuyor. Cristiano Ronaldo'nun formu ve Martinez'in liderlik eksikliği tartışılırken, Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Cardoso, 'Mourinho her zaman bu hayali kurdu' açıklamasıyla tartışmaya destek verdi.

Akşam28 Mart 2025 Cuma 08:06 - Güncelleme:
Portekiz'de Mourinho rüzgarı: Kolordu komutanı
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Bir dönem milli takım çalıştırma hayali olduğunu söyleyen Jose Mourinho'yu 'milli göreve' çağırıyorlar. Yaşı ilerleyen Cristiano Ronaldo'nun artık bir sorun olduğunu ancak efsaneye veda edilemediği belirtiliyor. Portekiz medyası, Teknik Direktör Roberto Martinez'in yıldızları yönetebilecek bir hoca olmadığını, takımdaki dağınıklığı gideremediğini ve Jose Mourinho'nun 'kolordu komutanı' olarak bu koltuğa son derece uygun olduğunu savunuyor.

Bu konuyla ilgili son olarak Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso da, "Mourinho her zaman Portekiz milli takımı teknik direktörü olmayı istediğini söylüyor. Şu anda Portekiz'in teknik direktörü Roberto Martinez. Uluslar Ligi'nde yarı finale çıktılar. Yakın dönemde ne olur bilmiyorum. Mourinho'nun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi var ama bir gün mutlaka Portekiz'in teknik direktörü olmayı istediğini biliyorum. Bunu zaten söylüyor" diye konuştu.

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