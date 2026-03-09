Portekiz'de ortalık karıştı! Jose Mourinho kırmızı kart gördü

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Porto derbisinde 88. dakikada attıkları beraberlik golünün ardından yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Portekizli teknik adam maç sonrası adeta ateş püskürürken açıklamasında Fenerbahçe'nin adını da geçirdi.

ELİYLE 'KÜÇÜKSÜNÜZ' İŞARETİ YAPTI

Maçta 2-0 geri düşen ve 88. dakikada 2-2'lik eşitliği yakalayan golü bulan Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho, beraberlik golü sonrası su şişesini tekmeledi, bir topa vurdu ve kırmızı kart gördü. Ardından dışarı çıkarken Porto yedek kulübesine doğru "Küçüksünüz" şeklinde el hareketi yaptı.

"HAKSIZ YERE ATILDIM"

"Hakem, Porto yedek kulübesine top attığım için beni oyundan attığını söyledi. Bu tamamen yanlış. Birçok kez, gol attığımızda, şanslı bir taraftara şans vermek için topu tribünlere atarım. Teknik olarak çok iyi olmadığımı biliyorum, ama top tribünlere gitmek için atılmıştı. Haksız yere oyundan atıldım."

CHELSEA, INTER, REAL, F.BAHÇE SÖZLERİ

"İhraç meselesine gelince... Porto kulübesinden ihraç edilen o kişi (Lucho Gonzalez) de tünelde bana elli kez 'hain' dedi. Ben de isterim ki bana şunu açıklasın: Nasıl hainim? Porto'da bulundum, Porto için canımı ortaya koydum. Sonra Chelsea'ye, Inter'e, Real Madrid'e, Fenerbahçe'ye gittim; dünyayı dolaştım ve bulunduğum her yerde ruhumu, hayatımı, her günümü, 24 saatimi verdim. Bunun adı profesyonelliktir."

"O DA HAİN MİYDİ, NEYE HAİN!"

"(Lucho) Marsilya'ya gittiğinde o da hain miydi? Neye hain? Beni daha kabul edilebilir bir şekilde aşağılayabilirdi, ama bence bu benim çok değer verdiğim profesyonelliğime bir saldırıydı."

"ZAMANINDA AYAKLARIMA KAPANIYORLARDI"

"Taraftarların hakaret etmesi başka şeydir. Bu futboldur. Zamanında şehirde yürüyemediğim, ayaklarıma kapandıkları o taraftarlar bugün bana küfrediyor. Sorun değil."

"BEN NASIL HAİNİM, NEYE HAİNİM"

"Ama aynı meslekten birinin bana 'hain' demesi? Nasıl hainim? Benfica için her şeyimi vermeme mi hainlik diyorsun? Yarın Benfica'dan ayrılıp Estrela da Amadora'ya, Uniao de Leiria'ya ya da Moreirense'ye gidersem, yine aynı şekilde her şeyimi veririm. Neye hainim? Bunu hiç hoş karşılamadım. Haksız yere oyundan atıldım. Dördüncü hakem maç boyunca çok kötü bir yönetim sergiledi; ben bunu hakeme söylediğimde de aynı tavrı sürdürdü."

"PORTO BİZDEN ÜSTÜNDÜ"

"Maçın büyük bir bölümünde Porto bizden daha yakın bir galibiyete ulaştı. Onları çok sevebilir, sevmeyebilir, hatta nefret edebilirsiniz, ancak Porto bir fikirle bir takım oluşturdu. Onlar bunu istiyor, bu şekilde oynuyorlar, profilleri bu oyun tarzına uygun. Fiziksel olarak çok güçlü bir takım. Porto'ya karşı oynamak çok zor. Dört kanat oyuncusu var ve hepsi çok hızlı... Oyunun yoğunluğu açısından bizden çok üstünler."

"7 PUANI TELAFİ ETMEK ZOR"

"27 puan kaldı. 7 puanı telafi etmenin zor olduğunu düşünüyorum. Gol farkı açısından, çok benzer durumdayız. İleride karşılıklı maçların sonuçlarının nasıl olacağını göreceğiz. Ama 7 puan bana kolay gelmiyor. Sezonun başından beri bunu söylüyorum."

"PORTU'YU ANLAMAK KOLAY, OYNAMAK ÇOK ZOR"

"Porto'nun nasıl oynadığını anlamak çok kolay, onlara karşı oynamak çok zor. Porto'nun daha fazla puan kaybetmesinin kolay olacağını sanmıyorum. Ama matematiksel olarak mümkün olduğu sürece, her şey olabilir."