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Spor

Portekiz'de Rafa Silva rüzgarı

Süper Kupa öncesi Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayan Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva performansıyla göz doldurdu ve Portekiz'de gündem oldu.

29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:29 - Güncelleme:
Portekiz'de Rafa Silva rüzgarı
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Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesine odaklanan Beşiktaş, önceki akşam hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerken yeni transfer Rafa Silva yıldızlaştı.

Grazer sınavında iyi futbolu ile dikkat çeken, 1 de gol atan Rafa, Başkent ekibi karşısında benzer bir tablo sergiledi. Ağları 2 kez sarsarken, futboluyla camiayı mutlu etti.

Tecrübeli hücumcunun performansı, ülkesi Portekiz'de de ses getirdi. O Jogo, Rafa Silva'nın harika bir oyun ortaya koyduğunun altını çizerken, takım arkadaşı Gedson ile birlikte sahanın en iyi iki isminden birisi olduğunu yazdı.

"SEZON ÖNCESİ İYİ SİNYALLER VERDİ"

A Bola ise "Rafa Silva, Beşiktaş'a zafer kazandırdı. Maçın öne çıkan önemli ismiydi. Sezon öncesi takımına çok önemli katkılarda bulunacağının sinyallerini verdi" ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlı kulübün bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Portekizli yıldız, sezon başına 6 milyon Euro'dan 3 yıllık mukaveleye imza atmıştı. Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de dolacak olan oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro civarında.

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