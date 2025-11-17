İSTANBUL 20°C / 16°C
Spor

Portekiz'de Rafa Silva yorumu: Mourinho'nun oyun düzenine önemli katkı sağlar

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Portekizli futbolcu Rafa Silva için ülkesinden ilginç bir yorum geldi.

17 Kasım 2025 Pazartesi 09:49
Beşiktaş'ta milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada en çok konuşulan konu Rafa Silva'nın geleceği...

Portekizli oyuncunun menajerlik şirketi, 32 yaşındaki yıldızın artık önceki performansını sergileyemediğini düşündüğü için takımdan ayrılmak istediğini ve ayrılığa onay verilmesi hâlinde kontrattaki tüm haklarından feragat edeceğini duyurdu.

CNN Portekiz'de yayımlanan Maisfutebol programında konuşan eski Portekizli yıldız Maniche, hemşehrisi Rafa Silva hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

"JOSE'YE DESTEK SAĞLAR"

Porto, Benfica, Sporting Lizbon, Chelsea ve Atletico Madrid gibi kulüplerin formasını giyen 48 yaşındaki eski futbolcu, Türkiye'nin Portekiz'e karakter olarak en çok benzeyen ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Bir Portekizli, İstanbul'da Berlin ya da Londra'ya kıyasla çok daha huzurlu olur. Rafa, Benfica'nın aradığı oyuncu profiline tam uyuyor. Geri dönerse teknik direktör Mourinho'nun oyun düzenine önemli katkı sağlayabilir" dedi. Deneyimli isim, Beşiktaş'taki süreci de yakından izlediğini aktardı.

İKİ ANTRENMANA DA ÇIKMADI

Beşiktaş'tan ayrılma isteğini açıklayan Rafa Silva konusunda belirsizlik hâlâ sürüyor. Portekizli yıldız, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelmesine rağmen ağrılarını ileri sürerek hem sabah hem de akşam yapılan antrenmanlara katılmadı. Siyah-beyazlı yönetim, ailesi ve menajeriyle görüşebilmesi için oyuncuya geçtiğimiz cumartesi akşamına kadar izin vermişti.

