27 Ocak 2026 Salı
Spor

Portekiz'de Rafa Silva'ya tepki

Benfica'ya geri dönen Rafa Silva, sonradan dahil olduğu Amadora maçındaki performansı etkisiz bulundu. Oyuncunun bu maçta oynatılmaması gerektiğini savunuldu.

27 Ocak 2026 Salı 11:50
Portekiz'de Rafa Silva'ya tepki
ABONE OL

Benfica'ya geri dönen Rafa Silva, Estrela da Amadora karşısında alınan 4-0'lık galibiyette 73. dakikada oyuna dahil oldu. Ancak Portekiz basınında bu dönüş farklı yorumlandı.

"BU GÖRÜNTÜDEN KORUNABİLİRDİ"

Record gazetesi direktörü Bernardo Ribeiro, Now kanalında yayınlanan Record na Hora programında, Rafa'nın bu maçta oynatılmaması gerektiğini savundu. Ribeiro, yıldız oyuncunun sahada etkisiz kaldığını vurgulayarak, "Maçta hiçbir şey yapmadı ve bu görüntüden aslında korunabilirdi" ifadelerini kullandı.

Deneyimli gazeteciye göre, Rafa'nın uzun süre sonra Luz'a dönüşünün bu şekilde olması hem oyuncu hem de Benfica adına daha iyi planlanabilirdi.

