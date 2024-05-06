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Spor

Portekiz'de şampiyon Sporting Lizbon!

Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 32. haftasında Famalicao'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından lider Sporting Lizbon, şampiyonluğu garantiledi.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 00:57 - Güncelleme:
Portekiz'de şampiyon Sporting Lizbon!
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Portekiz Premier Ligi'nde Benfica'nın deplasmanda Famalicao'ya 2-0 kaybetmesi sonrası Sporting Lizbon 20. kez Portekiz şampiyonu oldu.

Ligin 32. hafta maçında Famalicao evinde Benfica'yı 71. dakikada Jose Rodriguez ve 85. dakikada Zaydou Youssouf'un golleri ile 2-0 mağlup etti. 76 puanda kalan Benfica, 84 puandaki lider Sporting'in 8 puan gerisine düştü. Sporting, matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Benfica'da Famalicao maçına ilk 11'de başlayan Orkun Kökçü, ikinci yarı öncesi yerini Florentino Luis'e bıraktı.

Ligin bitimine 2 hafta kalan matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyen Sporting Lizbon, toplamda 20. kez şampiyon olurken 39 yaşındaki Portekizli teknik direktör Ruben Amorim, kariyerinin ikinci Portekiz şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

PUAN DURUMU

1- Sporting (84) - Şampiyon

2- Benfica (76)

3- Porto (66)

4- Braga (65)

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