Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de düzenlenen organizasyonun 11. ayağındaki ilk yarışı kazandı. Sakatlıktan döndükten sonra 4 bin 182 kilometre uzunluğa sahip Estoril Pisti'ndeki mücadelede galip gelen milli sporcu, genel klasmanda Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 44'e çıkardı ve şampiyonluk için önemli bir avantaj yakaladı. Toprak, bugün Estoril'de önce TSİ 13.00'te Superpole'de, ardından da TSİ 16.00'da 21 turluk ikinci yarışta gaza basacak.

FARKLI LASTİK KULLANDIM

Toprak, kazandığı yarış sonrasında çok mutlu olduğunu söyledi. Rakiplerinden farklı bir lastik kullandığını belirten başarılı motosikletçi, "Bir kumar oynadım. Herkesten farklı bir lastik kullandım. Yarışta kendimi iyi hissettim. İyi bir tempo yaptım. Buna odaklandım. Bir kez daha kazandım. Çok mutluyum. İki yarış daha kazanmak için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.