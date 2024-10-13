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Spor

Portekiz'de tarih yazıyor! Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluğa çok yakın

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağındaki ilk yarışı kazandı. En yakın rakibiyle puan farkını 44'e yükselten Toprak, adım adım şampiyonluğa yaklaşıyor. İşte detaylar...

Akşam13 Ekim 2024 Pazar 09:15 - Güncelleme:
Portekiz'de tarih yazıyor! Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluğa çok yakın
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Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de düzenlenen organizasyonun 11. ayağındaki ilk yarışı kazandı. Sakatlıktan döndükten sonra 4 bin 182 kilometre uzunluğa sahip Estoril Pisti'ndeki mücadelede galip gelen milli sporcu, genel klasmanda Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 44'e çıkardı ve şampiyonluk için önemli bir avantaj yakaladı. Toprak, bugün Estoril'de önce TSİ 13.00'te Superpole'de, ardından da TSİ 16.00'da 21 turluk ikinci yarışta gaza basacak.

FARKLI LASTİK KULLANDIM

Toprak, kazandığı yarış sonrasında çok mutlu olduğunu söyledi. Rakiplerinden farklı bir lastik kullandığını belirten başarılı motosikletçi, "Bir kumar oynadım. Herkesten farklı bir lastik kullandım. Yarışta kendimi iyi hissettim. İyi bir tempo yaptım. Buna odaklandım. Bir kez daha kazandım. Çok mutluyum. İki yarış daha kazanmak için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

  • Toprak Razgatlıoğlu
  • Dünya Superbike Şampiyonası
  • Portekiz

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