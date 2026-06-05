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Spor

Portekiz'den Hakan Safi'ye Suarez cevabı! ''Eğer o kazanırsa...''

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Sporting'de forma giyen Luis Suarez ile anlaştığını açıklamasının ardından Portekiz cephesinden cevap geldi. Sporing Başkanı Frederico Varandas, 'Eğer o aday seçimi kazanırsa Suarez'in fiyatı 80 milyon euro. Bir sent bile aşağısı olmaz. Parayı ödemeleri yeterli' dedi.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2026 Cuma 21:36 - Güncelleme:
Portekiz'den Hakan Safi'ye Suarez cevabı! ''Eğer o kazanırsa...''
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Sporting Başkanı Frederico Varandas, Luis Suarez ile anlaştığını açıklayan Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'ye cevap verdi.

Portekiz basınından Record'un haberine göre, Sporting Başkanı Varandas, Hakan Safi'nin kampanya direktörünü işaret ederek "Porto şehrinde yaşıyor ve uyguladığı yöntemi çok iyi biliyoruz. Bu kirli stratejiler Sporting'e işlemez" ifadelerini kullandı.

Sporting Başkanı, Luis Suarez için çıkan Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu. Varandas, "Eğer o aday seçimi kazanırsa Suarez'in fiyatı 80 milyon euro. Bir sent bile aşağısı olmaz. Parayı ödemeleri yeterli" sözleriyle dikkat çekti.

Öte yandan Varandas, yıldız futbolcunun takımda kalacağını düşündüğünü belirterek, "Suarez büyük bir profesyonel. Bu sezon 38 gol attı, gelecek sezon 40 gol atacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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