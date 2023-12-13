Portekiz Futbol Federasyonu, Halil Umut Meler'e saldırının ardından Portekiz'deki lig maçlarına Türk hakem atamanın mümkün olduğunu bildiren bir mektubu TFF'ye yolladı.

Portekiz'den TFF'ye gönderilen mektupta, "Yaşanan hakem saldırısı sonrası Türk hakemlere destek olmak ve rekabetin korunmasını sağlamak amacıyla Türk hakemlerini Portekiz'de görevlendirmeye hazır olduğumuzu bildirmek isterim." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, "Birlikte hakemliği güçlendirmek ve korumak, sporla ilgilenen herkes için güvenli ve adil bir ortam sağlamak için çalışabiliriz. Hepimiz hakemlerin güvenliği konusunda endişelenmeliyiz. Adil rekabette hayati bir rol oynayan hakemleri korumamız gerekir." sözleri yer aldı.

Süper Lig'de Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler ertelenmiş, Mehmet Büyükeşi yaptığı son açıklama ile 19 Aralık'ra kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.