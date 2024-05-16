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Spor

Portekiz'den yeni golcü! Fenerbahçe'de hedef Paulinho

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertli ekip, Sporting Lizbon forması giyen 31 yaşındaki golcü Paulinho'yu gündemine aldı.

16 Mayıs 2024 Perşembe 09:02 - Güncelleme:
Portekiz'den yeni golcü! Fenerbahçe'de hedef Paulinho
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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon başarılı bir grafik çizen Batshuayi'nin sona eren sözleşmesini yenilemeyeceği konuşuluyor. Fenerbahçe, bu ihtimale karşın golcü arayışlarını sürdürüyor.

GÜNDEMDEKİ İSİM PAULINHO

Portekiz medyasındaki haberlere göre Sarı-Lacivertliler, Sporting Lizbon'da forma giyen 31 yaşındaki golcü Paulinho ile ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Portekizli yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

16 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Tecrübeli oyuncu, 2021 yılında Braga'dan Sporting Lizbon'a 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

14 GOL, 5 ASİST

Paulinho, bu sezon çıktığı 30 maçta 14 gol attı ve 5 asiste imza attı.

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