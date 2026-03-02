İSTANBUL 13°C / 4°C
2 Mart 2026 Pazartesi
Portekiz'e kötü haber: Ronaldo için Dünya Kupası tehlikede

Al Nassr maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cristiano Ronaldo, hastanede kontrol altına alındı. Yıldız oyuncunun durumu netleşmezken Dünya Kupası'nda yer alamama ihtimali endişe uyandırdı.

2 Mart 2026 Pazartesi 18:11
Portekiz'e kötü haber: Ronaldo için Dünya Kupası tehlikede
ABONE OL

Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nda yer alamama ihtimali endişe uyandırdı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Al Nassr'ın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada sahadan ağrılarla ayrılan Ronaldo, acil sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Kaçırdığı penaltı sonrası morallerin bozuk olduğu gözlenen yıldız oyuncunun, kenara gelir gelmez bacağına buz takviyesi yaptırması sakatlığın ciddiyeti hakkında soru işaretlerini artırdı.

Al Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncusunda yoğun bir kas yorgunluğu gözlemlediklerini ve resmi raporu beklediklerini ifade ederken, asıl fırtına Portekiz cephesinde koptu.

Roberto Martinez'in kadrosunun değişmez ismi olan Ronaldo için bu sakatlık, sadece bir lig maçı kaybı değil, aynı zamanda tarihteki altıncı Dünya Kupası katılım hakkını da tehdit ediyor.

