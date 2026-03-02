Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı sonrası Dünya Kupası'nda yer alamama ihtimali endişe uyandırdı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Al Nassr'ın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada sahadan ağrılarla ayrılan Ronaldo, acil sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Kaçırdığı penaltı sonrası morallerin bozuk olduğu gözlenen yıldız oyuncunun, kenara gelir gelmez bacağına buz takviyesi yaptırması sakatlığın ciddiyeti hakkında soru işaretlerini artırdı.

Al Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncusunda yoğun bir kas yorgunluğu gözlemlediklerini ve resmi raporu beklediklerini ifade ederken, asıl fırtına Portekiz cephesinde koptu.

Roberto Martinez'in kadrosunun değişmez ismi olan Ronaldo için bu sakatlık, sadece bir lig maçı kaybı değil, aynı zamanda tarihteki altıncı Dünya Kupası katılım hakkını da tehdit ediyor.