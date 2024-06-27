2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Gürcistan, lider çıkmayı daha önce garantileyen Portekiz'i 2-0 yenerek en iyi üçüncüler arasına girdi ve son 16 turuna adını yazdırdı.

Arena AufSchalke Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Gürcistan, 2. dakikada yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'nın golüyle öne geçti. Golden sonra ilk yarı boyunca Gürcistan hızlı atak ararken, Portekiz oyunun büyük bölümünü rakip sahada oynadı. Portekiz, uzaktan şutlarla birkaç tehlike oluştursa da soyunma odasına 1-0 Gürcistan üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Gürcistan, 57. dakikada Georges Mikautadze'nin penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde rakibine gol izni vermeyen Gürcistan, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçların ardından Portekiz lider ve Türkiye ikinci olarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. En iyi üçüncüler arasına giren Gürcistan da son 16 turu bileti aldı.

Çekya ise turnuvaya veda etti.

GÜRCİSTAN, İSPANYA'NIN RAKİBİ OLDU



F Grubu'nu 3. tamamlayarak en iyi üçüncüler arasına giren Gürcistan, son 16 turunda İspanya ile eşleşti.

İspanya, B Grubu'nu 9 puanla lider tamamlamıştı.

PORTEKİZ'E SLOVENYA GELDİ



F Grubu lideri Portekiz, son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak.

Slovenya, C Grubu'nu 3. sırada tamamlamıştı.