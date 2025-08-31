İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2025 Pazar / 6 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Portekiz'i farklı mağlup etti! 12 Dev Adam son 16'yı garantiledi
Spor

Portekiz'i farklı mağlup etti! 12 Dev Adam son 16'yı garantiledi

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 mağlup etti ve son 16 turuna kalmayı garantiledi. İşte detaylar...

AKŞAM31 Ağustos 2025 Pazar 09:20 - Güncelleme:
Portekiz'i farklı mağlup etti! 12 Dev Adam son 16'yı garantiledi
ABONE OL

Dünya futbolunda söz sahibi Portekiz, potada 12 Dev'e teslim oldu. Alperen Şengün'ün liderliğinde Türkiye harika bir oyunla turnuvanın favorilerinden Sırbistan'a gözdağı verdi.

Ev sahibi Letonya'ya 93-73 yenerek turnuvaya başlayan Milli Takımımız, ikinci maçında Çekya'yı 92-78'yle geçip yine farklı tarife uygulamıştı. Dün gece üçüncü maçta Portekiz karşısında Ay-Yıldızlılar çok daha özgüvenli oynadı. İlk dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan Ay-Yıldızlılar ilk çeyreği 22- 13 önde geçti. İkinci çeyrekte 29-14'lük skorla soyunma odasına 51-27 önde giden 12 Dev, ikinci yarıda kendini fazla sıkmadı. Alperen Şengün'ün 20 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle tamamladığı ilk yarıda, Ay-Yıldızlılar yüzde 60 iki sayılık, yüzde 37.5 oranında da 3 sayılık isabet kaydetti. İkinci yarıda umudu tamamen kırılan Portekiz'e karşı 3. Çeyreği de 73-37 önde geçtik. Son çeyrekte az süre alan oyuncularımızla şova devam etti. En yüksek 43 sayı fark yakaladığımız maçı 41 sayı farkla kazandık.

  • A Milli Basketbol Takımı
  • portekiz
  • FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.