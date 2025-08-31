Dünya futbolunda söz sahibi Portekiz, potada 12 Dev'e teslim oldu. Alperen Şengün'ün liderliğinde Türkiye harika bir oyunla turnuvanın favorilerinden Sırbistan'a gözdağı verdi.

Ev sahibi Letonya'ya 93-73 yenerek turnuvaya başlayan Milli Takımımız, ikinci maçında Çekya'yı 92-78'yle geçip yine farklı tarife uygulamıştı. Dün gece üçüncü maçta Portekiz karşısında Ay-Yıldızlılar çok daha özgüvenli oynadı. İlk dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan Ay-Yıldızlılar ilk çeyreği 22- 13 önde geçti. İkinci çeyrekte 29-14'lük skorla soyunma odasına 51-27 önde giden 12 Dev, ikinci yarıda kendini fazla sıkmadı. Alperen Şengün'ün 20 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle tamamladığı ilk yarıda, Ay-Yıldızlılar yüzde 60 iki sayılık, yüzde 37.5 oranında da 3 sayılık isabet kaydetti. İkinci yarıda umudu tamamen kırılan Portekiz'e karşı 3. Çeyreği de 73-37 önde geçtik. Son çeyrekte az süre alan oyuncularımızla şova devam etti. En yüksek 43 sayı fark yakaladığımız maçı 41 sayı farkla kazandık.