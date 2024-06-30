İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2024 Pazar / 24 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8826
  • EURO
    35,1821
  • ALTIN
    2450.33
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Portekiz'in çeyrek final yolundaki rakibi Slovenya
Spor

Portekiz'in çeyrek final yolundaki rakibi Slovenya

EURP 2024'te A Milli Takım'ın bulunduğu gruptan lider olarak çıkan Portekiz, turnuvanın son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

AA30 Haziran 2024 Pazar 11:44 - Güncelleme:
Portekiz'in çeyrek final yolundaki rakibi Slovenya
ABONE OL

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın Portekiz ile Slovenya karşılaşacak.

Frankfurt Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveç'ten Espen Eskas olacak.

Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Fransa-Belçika eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.

PORTEKİZ'DE 5 FUTBOLCU SINIRDA

Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen Portekiz'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Grup maçlarında birer sarı kart gören Cristiano Ronaldo, Francisco Conceiçao, Joao Palhinha, Pedro Neto, Ruben Neves, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Portekiz, turu geçerse çeyrek finalde bu oyunculardan yararlanamayacak.

SLOVENYA'DA JANZA CEZALI

Slovenya Milli Takımı'nda sol bek Erik Janza cezası nedeniyle Portekiz'e karşı forma giyemeyecek.

Turnuvada grup aşamasında iki sarı kart gören Janza, son 16 tur mücadelesini tribünden izleyecek. Janza'nın yokluğunda geçen sezonu Alanyaspor'da geçiren Jure Balkovec'in oynaması bekleniyor.

Slovenya'da ayrıca Jaka Bijol, Zan Celar, Petar Stojanovic ile Zan Vipotnik sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GRUP MÜCADELELERİ

Portekiz grup lideri, Slovenya ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turuna geldi.

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda mücadele eden Portekiz, 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 6 puan topladı. Portekiz, grubu lider tamamlayarak yoluna devam etti.

İngiltere, Danimarka ve Sırbistan ile mücadele eden Slovenya ise 3 beraberlikle C Grubu'nu üçüncü sırada bitirdi. Slovenya, en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olarak tur atladı.

SLOVENYA, İLK GALİBİYETİNİ ARAYACAK

Slovenya, Avrupa şampiyonalarındaki henüz galibiyetle tanışamadı.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti.

Orta Avrupa ülkesi, EURO 2024'te C Grubu'nu 3 beraberlikle tamamladı.

İKİ TAKIM 1 KEZ KARŞILAŞTI

Portekiz ile Slovenya, A milli takım düzeyinde sadece 1 maç yaptı.

İki takım arasındaki tek karşılaşma, yaklaşık 3 ay önce oynandı. Slovenya, ev sahipliği yaptığı dostluk maçını 2-0 kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Takımların yarınki müsabakaya şu kadrolarla başlaması bekleniyor:

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Ronaldo, Joao Felix

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.