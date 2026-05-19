İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5796
  • EURO
    52,8994
  • ALTIN
    6589.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu duyuruldu! Süper Lig'den 2 oyuncu var...
Spor

Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu duyuruldu! Süper Lig'den 2 oyuncu var...

11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz'in kadrosu açıklandı. Kadroda, Süper Lig'den Gençlerbirliği forması giyen kaleci Ricardo Velho ile Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo yer aldı.

HABER MERKEZİ19 Mayıs 2026 Salı 16:10 - Güncelleme:
Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu duyuruldu! Süper Lig'den 2 oyuncu var...
ABONE OL

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz'in kadrosu açıklandı.

Portekiz, K Grubu'nda Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak.

İspanyol çalıştırıcı Roberto Martínez'in aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Diogo Costa - José Sá - Rui Silva - Ricardo Velho

Defans: Diogo Dalot - Matheus Nunes - Nélson Semedo - João Cancelo - Nuno Mendes - Gonçalo Inácio - Renato Veiga - Rúben Dias - Tomás Araújo

Orta saha: Rúben Neves - Samuel Costa - João Neves - Vitinha - Bruno Fernandes - Bernardo Silva

Forvet: João Félix - Trincão - Francisco Conceição - Pedro Neto - Rafael Leão - Gonçalo Guedes - Gonçalo Ramos - Cristiano Ronaldo

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.