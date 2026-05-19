Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu duyuruldu! Süper Lig'den 2 oyuncu var...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz'in kadrosu açıklandı.
Portekiz, K Grubu'nda Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak.
İspanyol çalıştırıcı Roberto Martínez'in aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Diogo Costa - José Sá - Rui Silva - Ricardo Velho
Defans: Diogo Dalot - Matheus Nunes - Nélson Semedo - João Cancelo - Nuno Mendes - Gonçalo Inácio - Renato Veiga - Rúben Dias - Tomás Araújo
Orta saha: Rúben Neves - Samuel Costa - João Neves - Vitinha - Bruno Fernandes - Bernardo Silva
Forvet: João Félix - Trincão - Francisco Conceição - Pedro Neto - Rafael Leão - Gonçalo Guedes - Gonçalo Ramos - Cristiano Ronaldo