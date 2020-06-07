Portekiz'in yeni yıldızı Eduardo Quaresma! Değeri şimdiden 45 milyon euro

07 Haziran 2020 Pazar 18:30 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 18:30

Sporting Lizbon'da Portekiz futbolunun geleceği için yeni bir Quaresma daha yetişiyor: Eduardo Quaresma...

Tıpkı Ricardo Quaresma gibi Sporting altyapısından yetişen Eduardo Quaresma için kulübü şimdiden 45 milyon avro değer biçiyor.

Yeni Quaresma'nın farkı ise; 2002 doğumlu 18 yaşındaki yıldız kanat mevkisinde değil, stoper mevkisinde görev alıyor.

Geçtiğimiz günlerde kulübü ile sözleşme yenileyen yıldız için 45 milyon avro sözleşme fesih bedeli belirlenirken; oyuncunun sözleşme süresi 2025 yılına uzatıldı.

İngiltere'nin Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City gibi takımlarının yanı sıra İspanya'dan Atletico Madrid de genç yıldızı yakından takip ediyor.

Bunun yanı sıra İtalyan devi Milan da, 18'lik stoper oyuncusu için kontrat yenilemeden önce 10 milyon avroluk bir teklif yapmıştı.

Eduardo Quaresma, Sporting ile ilk A takım maçına da Vitoria Guimares karşısında çıktı ve 90 dakika saha kaldı.