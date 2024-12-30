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Spor

Portekizli gazeteciden Jose Mourinho yorumu! ''Harika bir şey yapabilir''

Portekiz'in Record gazetesi yazarı David Novo, Jose Mourinho'nun oyun stilini ve Türkiye'deki performansını değerlendirdi. Şampiyonluk yarışının hala devam ettiğini söyleyen Portekizli gazeteci 'Mourinho bu sezon hâlâ harika bir şey yapabilir'. dedi. İşte detaylar...

Akşam30 Aralık 2024 Pazartesi 09:17 - Güncelleme:
Portekizli gazeteciden Jose Mourinho yorumu! ''Harika bir şey yapabilir''
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Portekiz'in Record gazetesi yazarı David Novo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Türkiye'deki performansını AKŞAM gazetesine değerlendirdi. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak Novo, "Fenerbahçe 2. sırada ama Galatasaray ile olan fark büyük. Ancak bu yarışta kimin galip çıkacağını görmek için sezon sonunu beklemek gerekiyor. Şampiyonluk yarışı henüz bitmedi. Mourinho bu sezon hâlâ harika bir şey yapabilir" diye konuştu.

KAZANMAZSA SORUN OLACAK

Spor yazarı David Novo, Jose Mourinho'ya yapılan "Takımlarını savunma ağırlıklı bir futbol sistemi oynatıyor" eleştirileriyle ilgili de görüşlerini paylaştı. Novo, "Taraftarların kazanmayı ve takımının hücum futbolu oynamasını görmek istediklerini anlıyorum. Ancak oyun kazanmanın tek yolu bu değil. Mourinho, savunmacı futbol oynadığı için birkaç kez eleştirildi. Ancak bu oyun tarzı, kazanmazsa kendisi için sorun yaratacaktır" dedi.

KENDİNİ NET OLARAK İFADE EDER

Novo, Portekizli teknik adamın, Galatasaray ve Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili olarak da şunları söyledi: "Jose Mourinho dürüst, açık sözlü bir hocadır... Herkes onu ne düşündüğünü her zaman net olarak söyleyen biri olarak bilir. Onun rakipler hakkında konuşma şekli de kendi tarzının bir parçasıdır. Akıl oyunları işin bir parçasıdır."

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