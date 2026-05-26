Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görevden ayrılışı sonrası teknik direktör arayışları sürerken, siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı Nuno Espirito Santo'yu listesine ekledi.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı yönetimin bilgisi dahilinde çalışmalarına devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, West Ham United Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo'yu gündemine aldı.

Portekizli hoca, bu sezon başında Nottingham Forest'tan ayrılarak West Ham'ın yolunu tutmuştu.

West Ham United, bu sezon Wolverhampton ve Burnley'in ardından ligde küme düşen son takım oldu.