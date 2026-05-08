  Portekizliler duyurdu! Mourinho'nun gözdesi Augusto
Portekizliler duyurdu! Mourinho'nun gözdesi Augusto

Bu sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Felipe Augusto'ya bir talip daha çıktı. Genç golcünün, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı aktarıldı.

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2026 Cuma 09:26 - Güncelleme:
Trabzonspor'un bu sezonki en dikkat çeken isimlerinden biri olan Felipe Augusto için Avrupa'dan flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Portekiz'in yüksek tirajlı spor gazetelerinden Record'un haberine göre; Bordo-Mavili takımın 22 yaşındaki golcüsü, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın transfer listesinin üst sıralarında yer aldı.

Haberde, Portekiz ekibinin genç futbolcu için 15 ila 20 milyon euro arasında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürüldü.

Benfica'nın oyuncusuna olan ilgisini doğrulayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise "Felipe Augusto'ya Benfica dahil olmak üzere 5 kulüpten teklif var.

Değerlendirmeye alacağız" ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz yaz Belçika ekibi Cercle Brugge'den yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilmişti.

Brezilyalı golcü, bu sezon tüm kulvarlarda 37 resmi karşılaşmada görev yaptı. Sambacı, söz konusu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandırdı.

Augusto'nun Bordo-Mavili kulüple olan sözleşmesi 2029 yılının haziran ayında sona eriyor. Yetenekli ismin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

