Portland, Dallas Mavericks'in Thybulle'a yaptığı teklifi karşılayacak

Portland Trail Blazers'ın, sınırlı serbest oyuncusu Matisse Thybulle'a Dallas Mavericks tarafından gelen üç yıllığı 33 milyon dolarlık kontrat teklifini karşılayacağı bildirildi.

Bleacher Report'tan Chris Haynes, Thybulle'un yeni anlaşmasının yüzde 15'lik bir takas bonusu ve oyuncu opsiyonu içerdiğini belirtirken, ayrıca yıllık maaşın yüzde 50'sinin 1 Ekim'e kadar ödenmesi gerektiğini aktardı.

26 yaşındaki Thybulle, önceki sezon Portland formasıyla çıktığı 22 maçta ortalama 27.7 dakika sahada kalmış ve 7.4 sayı, 3.5 ribaund ve 1.7 top çalma ile oynamıştı.