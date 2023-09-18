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Spor

Portland, Lillard takasında vites arttırdı!

Portland Trail Blazers'ın, Damian Lillard'ın takas ile ilgili görüşmeleri hızlandırdı.

18 Eylül 2023 Pazartesi 11:14 - Güncelleme:
Portland, Lillard takasında vites arttırdı!
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Portland Trail Blazers'ın, Damian Lillard ile alakalı takas görüşmelerindeki çabalarını artırdığı iddia edildi.

Trail Blazers ekibinin, Lillard'ın Miami Heat'e takas edilme arzusunu yerine getirmek için çabalarını yoğunlaştırdığı öne sürüldü.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Portland'ın son 10 ila 14 gün içinde çeşitli takımlarla olan etkileşimini önemli ölçüde artırdığını belirterek, son gelişmelere ışık tuttu.

Antrenman kampının ve yeni sezonun başlangıcının yaklaşmasının, takas görüşmelerine bir aciliyet duygusu kattığı söylendi.

Trail Blazers'ın, kıymetli draft seçimleri ve gelecek vaat eden genç oyuncuları da dahil olmak üzere hedefleriyle uyumlu varlıkları güvence altına almayı amaçlayan, çok takımlı takas senaryolarını aktif olarak araştırdığı kaydedildi.

Wojnarowski ayrıca, bir takımın ihtiyaç fazlasının Portland'ın ihtiyaçlarıyla örtüşmeyebileceğini, ancak üçüncü bir takımın uygun bir tecrübeli oyuncu veya ek varlıklar sunarak bu takası kolaylaştırabileceğinin de altını çizdi.

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