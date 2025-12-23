İSTANBUL 12°C / 6°C
Spor

Porto, Alverca deplasmanında rahat kazandı

Porto, Portekiz Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Alverca'yı 3-0 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü.

HABER MERKEZİ23 Aralık 2025 Salı 00:41
Porto, Alverca deplasmanında rahat kazandı
Portekiz Premier Lig'in 15. hafta maçında Porto, Alverca'ya konuk oldu.

Complexo Desportivo FC Alverca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto, 3-0'lık skorla kazandı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri, 29 ve 69. dakikalarda Borja Sainz ile 57. dakikada Alan Varela kaydetti.

Porto, Portekiz Premier Lig'inde mağlubiyet almadı.

Porto forması giyen Deniz Gül, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Francesco Farioli'nin ekibi Porto, bu sonucun ardından puanını 43 yaptı. Alverca, 17 puanda kaldı.

Portekiz Premier Lig'in bir sonraki maçında Porto, AVS'yi konuk edecek. Alverca, Estoril deplasmanına gidecek.

  • Porto
  • Portekiz Premier Lig
  • Alverca maçı

