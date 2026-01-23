Porto, Deniz Gül'ün golüyle puana tutundu

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Viktoria Plzen ile Porto karşı karşıya geldi. Porto, Deniz Gül'ün son dakikada gelen golüyle maçı 1-1 bitirdi.
Viktoria Plzen, 6. dakikada Lukas Cerv'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Çekya temsilcisi, 45. dakikada Matej Vyda'nın kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı.
Porto'da Samu, ilk yarının son dakikalarda penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçın 71. dakikasında oyuna giren milli futbolcumuz Deniz Gül, 90. dakikada attığı golle maçın 1-1 bitmesini sağladı.
Bu beraberlik sonrası Porto puanını 14'e yükseltti. Viktoria Plzen de 11 puana ulaştı.