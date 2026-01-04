İSTANBUL 16°C / 10°C
  Porto durdurulamıyor! Santa Clara deplasmanında bir galibiyet daha
Spor

Porto durdurulamıyor! Santa Clara deplasmanında bir galibiyet daha

Porto, Santa Clara deplasmanında Samu'nun golüyle 1-0 kazanarak ligdeki yenilmezliğini sürdürdü.

4 Ocak 2026 Pazar 23:46
Portekiz Ligi'nin 17. haftasında Santa Clara ile Porto karşı karşıya geldi. Estadio de Sao Miguel'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto kazandı.

Porto'ya galibiyeti getiren golü 50. dakikada Samu attı.

Milli forvetimiz Deniz Gül, 79. dakikada Pepe yerine oyuna dahil oldu.

Ligde oynadığı 17 maçın 13'ünde kalesini gole kapatan ve 16. galibiyetini alan Porto, puanını 49'a yükseltti. Santa Clara ise 16 puanda kaldı.

Porto, gelecek hafta Vitoria Guimaraes'e konuk olacak. Santa Clara ise Nacional deplasmanına gidecek.

