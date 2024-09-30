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Spor

Porto evinde dört köşe

Portekiz Premier Lig'de Porto, evinde Arouca'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.

30 Eylül 2024 Pazartesi 01:23 - Güncelleme:
Porto evinde dört köşe
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Portekiz Premier Lig'in 7. haftasında Porto, evinde Arouca'yı konuk etti. Estadio Do Dragao Stadyumu'ndaki maçta Porto, rahat bir galibiyet aldı ve sahadan 4-0'lık skorla ayrıldı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 47 Samu Omorodion, 51'de Nicolas Gonzalez, 57'de Galeno, 85'te Deniz Gül attı.

Porto, bu sonucun ardından ligde 7 maç sonunda 18 puana ulaştı. Arouca, 6 puanda kaldı.

Portekiz Premier Lig'in bir sonraki haftasında Porto evinde Braga'yı konuk edecek. Arouca, sahasında AVS'yi ağırlayacak.

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