Porto evinde dört köşe

Portekiz Premier Lig'in 7. haftasında Porto, evinde Arouca'yı konuk etti. Estadio Do Dragao Stadyumu'ndaki maçta Porto, rahat bir galibiyet aldı ve sahadan 4-0'lık skorla ayrıldı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 47 Samu Omorodion, 51'de Nicolas Gonzalez, 57'de Galeno, 85'te Deniz Gül attı.

Porto, bu sonucun ardından ligde 7 maç sonunda 18 puana ulaştı. Arouca, 6 puanda kaldı.

Portekiz Premier Lig'in bir sonraki haftasında Porto evinde Braga'yı konuk edecek. Arouca, sahasında AVS'yi ağırlayacak.