Porto, Guimaraes deplasmanında kazandı

Portekiz Süper Ligi 18. hafta maçında Porto deplasmanda Guimaraes'i 1-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 85. dakikada Alan Varela penaltıdan kaydetti.

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Porto'da Samu 27. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Guimaraes'de Telmo Arcanjo 90+9'da kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte en yakın takipiçisi Sporting Lizbon ile puan farkını 7'ye çıkaran Porto 52 puan olurken, Guimaraes 25 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Porto, Gil Vicente'yi konuk edecek. Guimaraes ise Estoril deplasmanına gidecek.