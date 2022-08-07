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Spor

Porto, Maritimo'yu 5 golle geçti

Porto, Portekiz Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Maritimo'yu 5-1 mağlup ederek sezonu 3 puanla açtı.

7 Ağustos 2022 Pazar 19:17 - Güncelleme:
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Portekiz liginde 2022/23 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Porto, sahasında Maritimo'yu konuk etti.

Baştan sona önde götürdüğü maçı 5-1 kazanmayı başaran Porto, yeni sezona galibiyetle başlangıç yaptı.

Porto'ya galibiyeti getiren goller 12. ve 42. dakikada Mehdi Taremi , 40. dakikada Evanilson, 68. dakikada Ivan Marcano ve 76. dakikada Toni Martinez'den geldi.

Maritimo'nun tek golünü ise 88. dakikada Claudio Winck kaydetti.

Portekiz liginin 2. haftasında Porto, deplasmanda Vizela'ya konuk olacak. Maritimo ise sahasında Chaves'le karşı karşıya gelecek.

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