Porto, Maritimo'yu 5 golle geçti

Portekiz liginde 2022/23 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Porto, sahasında Maritimo'yu konuk etti.
Baştan sona önde götürdüğü maçı 5-1 kazanmayı başaran Porto, yeni sezona galibiyetle başlangıç yaptı.
Porto'ya galibiyeti getiren goller 12. ve 42. dakikada Mehdi Taremi , 40. dakikada Evanilson, 68. dakikada Ivan Marcano ve 76. dakikada Toni Martinez'den geldi.
Maritimo'nun tek golünü ise 88. dakikada Claudio Winck kaydetti.
Portekiz liginin 2. haftasında Porto, deplasmanda Vizela'ya konuk olacak. Maritimo ise sahasında Chaves'le karşı karşıya gelecek.