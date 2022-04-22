İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2022 Cuma / 21 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7079
  • EURO
    15,9497
  • ALTIN
    922.577
  • BIST100
    2556.81
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Porto, Portekiz Kupası'nda finale yükseldi
Spor

Porto, Portekiz Kupası'nda finale yükseldi

Portekiz Kupası yarı final mücadelesinde Porto, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Sporting Lizbon'u 1-0 yenerek finale adını yazdırdı.

AA22 Nisan 2022 Cuma 00:43 - Güncelleme: 22 Nisan 2022 Cuma 00:43
ABONE OL

Porto, Sporting Lizbon'u 2-1 kazandığı maçın rövanşında da 1-0 yenerek Portekiz Kupası'nda finale yükseldi.

Portekiz'in iki köklü futbol kulübü, 17'şer şampiyonluklarının bulunduğu turnuvanın yarı final rövanşında karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Porto, Dragao Stadı'nda yapılan maçı, oyuna 81. dakikada giren Martinez'in bir dakika sonra attığı golle kazandı.

Sporting Lizbon'dan Porro, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Portekiz Kupası'nda ilk kez final oynayacak Tondela ile Porto, 22 Mayıs'ta şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.