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Spor

Porto sahasında Juventus'u devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Porto sahasında Juventus'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 01:10 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 01:10
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla devam etti.

Portekiz'in Porto takımı, Dragao Stadı'nda İtalya ekibi Juventus'u ağırladı.

Porto, 2. dakikada Mehdi Taremi ve 46. dakikada Moussa Marega'nın attığı gollerle 2-1 galip geldi. Konuk ekibin golü, 82. dakikada Federico Chiesa'dan geldi.

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, 35. dakikada sakatlanan Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna girdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 9 Mart'ta oynanacak.

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