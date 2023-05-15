Porto şampiyonluk yolunda Benfica'ya çelme taktı!

Portekiz Ligi 32. hafta maçında Porto, sahasında Casa Pia ile karşılaştı.

Estadio Do Dragao'da oynanan maçı Porto 2-1 kazandı. Casa Pia'nın golü 1. dakikada Evanilson'un kendi kalesine attığı golle geldi. Porto ise 57. dakikada Mehdi Taremi ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+3. dakikada Loader ile öne geçti. Mücadelede başka gol çıkmadı ve Porto sahadan 3 puanla ayrılldı.

Bu sonuçla birlikte Porto puanını 79'a çıkardı ve lider Benfica ile arasındaki farkı 4 yaptı. Bitime 2 hafta kalırken, Benfica'nın şampiyonluğunu ertelendi. Casa Pia ise 40 puanla haftayı 10. sırada tamamladı.

Ligin bir sonraki haftasında Porto, Famalicao deplasmanına gidecek. Casa Pia ise Estoril'i ağırlayacak.