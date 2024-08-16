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Spor

Porto seriye bağladı!

Portekiz Premier Lig 2. hafta maçında Porto, deplasmanda Santa Clara'yı 2-0 mağlup etti.

16 Ağustos 2024 Cuma 23:20 - Güncelleme:
Porto seriye bağladı!
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Portekiz Premier Lig 2. hafta maçında Santa Clara ile Porto karşı karşıya geldi. Estadio de Sao Miguel'de oynanan maçı Porto 2-0 kazandı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Ivan Jaime ve 25. dakikada penaltıdan Wenderson Galeno kaydetti.

Santa Clara'da Adriano, 65. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Porto, ligde 2'de 2 yaparak puanını 6 yaptı. Santa Clara ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Porto, Rio Ave'yi sahasında ağırlayacak. Santa Clara, Casa Pia deplasmanına gidecek.

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