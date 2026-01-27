İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3964
  • EURO
    51,5929
  • ALTIN
    7037.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Porto şov yaptı! Gil Vicente'ye şans tanımadı
Spor

Porto şov yaptı! Gil Vicente'ye şans tanımadı

Porto, Portekiz Süper Ligi'nin 19. haftasında sahasında Gil Vicente'yi 3-0 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

HABER MERKEZİ27 Ocak 2026 Salı 01:36 - Güncelleme:
Porto şov yaptı! Gil Vicente'ye şans tanımadı
ABONE OL

Portekiz Süper Ligi'nin 19. haftasında Porto sahasında Gil Vicente'yi 3-0 mağlup etti ve 18 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Dragao Stadı'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Samu Aghehowa, 75. dakikada Martim Fernandes ve 86. dakikada William Gomes kaydetti. Gil Vicente'de Martin Fernandez 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Porto, en yakın takipçisi Sporting Lizbon'un 7, Benfica'nın ise 10 puan önünde yer alıyor.

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, ligdeki 19 maçta kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

Ligin sonraki maçında Porto deplasmanda Casa Pia ile karşılaşacak. Gil Vicente ise Famalicao'yu konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.