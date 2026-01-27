Porto şov yaptı! Gil Vicente'ye şans tanımadı

Portekiz Süper Ligi'nin 19. haftasında Porto sahasında Gil Vicente'yi 3-0 mağlup etti ve 18 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Dragao Stadı'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Samu Aghehowa, 75. dakikada Martim Fernandes ve 86. dakikada William Gomes kaydetti. Gil Vicente'de Martin Fernandez 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Porto, en yakın takipçisi Sporting Lizbon'un 7, Benfica'nın ise 10 puan önünde yer alıyor.

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, ligdeki 19 maçta kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

Ligin sonraki maçında Porto deplasmanda Casa Pia ile karşılaşacak. Gil Vicente ise Famalicao'yu konuk edecek.