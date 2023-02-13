İSTANBUL 8°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2023 Pazartesi / 23 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8073
  • EURO
    20,1386
  • ALTIN
    1127.21
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Porto, Sporting Lizbon'u 2 golle yendi

Porto, Portekiz Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Sporting Lizbon'u 2-1 mağlup etti.

13 Şubat 2023 Pazartesi 00:16 - Güncelleme:
Porto, Sporting Lizbon'u 2 golle yendi
ABONE OL

Portekiz Ligi'nin 20. haftasında Ruben Amorim'in ekibi Sporting Lizbon ile Sergio Conceiçao'nun yönetimindeki Porto karşı karşıya geldi.

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto 2-1 kazanırken goller; 60. dakikada Mateus Uribe ve 90+4'te Brezilyalı kanat oyuncusu Pepe'den geldi. Sporting Lizbon'un tek golü ise 90+7'de Youssef Chermiti'den geldi.

Bu sonuçla beraber ligde üst üste 5. galibiyetini alan Porto puanını 48'e yükseltirken, Sporting Lizbon 38 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Porto evinde Rio Ave'yi ağırlarken, Sporting Lizbon deplasmanda Chaves ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.