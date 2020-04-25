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Spor

Porto Vincent Aboubakar'ı satış listesine koydu!

Porto'da yaşadığı sakatlıklar sonrası gözden düşen Vincent Aboubakar'ın bonservis bedeli belli oldu. A Bola'da yer alan habere göre Portekiz temsilcisi 28 yaşındaki golcü oyuncu için 7 milyon Euro talep ediyor.

25 Nisan 2020 Cumartesi 18:10 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 18:10
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2018'in eylül ayında çapraz bağları kopan Kamerunlu futbolcu, o tarihten bu yana bir türlü istikrara kavuşamadı. Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun planları arasında yer almayan deneyimli yıldız, kariyerinin en parlak günlerini ise Beşiktaş'ta kiralık oynadığı sezonda geçirmişti.

Marega, Ze Luis ve Soares gibi isimlerin ardından takımda alternatif oyuncu durumuna düşen Aboubakar'ın sezon sonunda Porto'dan ayrılması bekleniyor. Golcü futbolcunun adı zaman zaman eski takımı Beşiktaş'la anılsa da açıklanan bonservis bedeli ile transferi zor gözüküyor.

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