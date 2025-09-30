İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2025 Salı / 8 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6062
  • EURO
    48,8407
  • ALTIN
    5121.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Porto yoluna kayıpsız devam ediyor

Portekiz Ligi'nin 7. haftasında Porto, Arouca deplasmanına konuk oldu. Porto, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

HABER MERKEZİ30 Eylül 2025 Salı 01:44 - Güncelleme:
Porto yoluna kayıpsız devam ediyor
ABONE OL

Portekiz Ligi'nin 7. haftasında Porto, Arouca deplasmanına konuk oldu. Porto, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Samu, 51. dakikada milli futbolcumuz Deniz Gül, 60. dakikada Francisco Moura ve 85. dakikada Zaidu Sanusi attı.

Porto, Martim Fernandes'in 48. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Konuk ekip Porto'da ikinci golü atan milli futbolcumuz Deniz Gül, karşılaşmaya ikinci yarıda dahil oldu.

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, bu galibiyetle birlikte lige 7'de 7 ile başladı ve 21 puana ulaştı. Arouca, 8 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında sahasında Benfica'yı konuk edecek. Arouca ise sahasında Famalicao'yu konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.