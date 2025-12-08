İSTANBUL 11°C / 8°C
Porto zirvedeki yerini korudu

Porto, Tondela deplasmanında iki dakikada bulduğu gollerle 2-0 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

8 Aralık 2025 Pazartesi 01:33
Porto zirvedeki yerini korudu
Portekiz Ligi'nin 13. haftasında Porto, deplasmanda Tondela'ya konuk oldu. Estadio Joao Cardoso Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Porto, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Porto'ya galibiyeti golleri 48. dakikada Samu Aghehowa ve 49. dakikada William Gomes kaydetti.

Porto'da Deniz Gül, karşılaşmaya 79. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Porto, ligdeki namağlup serisini sürdürdü ve 37 puanla Sporting'in 5 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Ligdeki 8. mağlubiyetini yaşayan Tondela, 9 puanla 16. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Porto, Estrela'yı konuk edecek. Tondela, Nacional'e konuk olacak.

