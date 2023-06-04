Porto'da Diogo Costa için ayrılık vakti

Porto'nun kalesini koruyan Diogo Costa takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

23 yaşındaki genç kalecinin menajeri, Avrupa'dan birçok takımın Costa'ya ilgisi olduğunu ve bu teklifleri değerlendireceklerini söyledi. Costa'nın altyapısından yetiştiği ve iki sezondur düzenli olarak formasını giydiği Porto'dan ayrılabileceğini belirtti.

2027 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan Diogo Costa için Porto'nun 80 ila 100 milyon euro arasında teklife olumlu bakabileceği bildirildi

MANCHESTER UNITED VE REAL MADRID'İN İLGİSİ VAR

ESPN'nin yaptığı habere göre Manchester United ve Real Madrid, Diogo Costa'nın durumunu izliyor.

Manchester United'ın David De Gea'nın yerine uzun süreli kalesini koruyacak bir kaleci aradığı, Costa'nın bu kritere uygun profil olduğu ifade edildi.

İspanya devi Real Madrid'in de oyuncunun mevcut durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Porto formasıyla bu sezon 41 karşılaşmaya çıkan Costa, kalesinde 30 gol görürken, 18 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Portekizli kaleci Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Bayer Leverkusen karşılaşmasında 1 asist kaydetti.