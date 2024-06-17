İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2024 Pazartesi / 11 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8438
  • EURO
    35,2262
  • ALTIN
    2446.32
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Porto'da Pepe'nin bileti kesildi!

Porto Başkanı Andre Villas-Boas, tecrübeli stoperleri Pepe ile yollarını ayıracaklarını duyurdu.

17 Haziran 2024 Pazartesi 19:50 - Güncelleme:
Porto'da Pepe'nin bileti kesildi!
ABONE OL

Porto Başkanı Andre Villas-Boas, 41 yaşındaki deneyimli savunma oyuncuları Pepe ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Boas, "Pepe'nin kariyerine saygı duyuyoruz ancak Porto oyuncusu olarak devam etmeyecek. Bunun nedeni kendisine çok iyi bir şekilde açıklandı." ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİ KARARI VERECEKTİR"

Yeni dönemde mali olarak değişime gideceklerinin sinyalini veren Porto Başkanı Boas, "Yeni dönemde kulübün ücretleri ve maliyetleri azaltma düşüncesi var. Bu Pepe'ye anlatıldı ve o da bunu anladı. Kariyeriyle ilgili istediği kararı verecektir. Porto'nun kapıları her zaman Pepe'ye açık olacak." sözlerini sarf etti.

Portekiz basınında daha önce çıkan haberlerde Portekizli savunma oyuncusuna Türkiye, Katar ve Brezilya'dan ilgi olduğu öne sürülmüştü.

Kariyerinde uzun yıllar Real Madrid forması giyen Pepe, Türkiye'de ise Beşiktaş'ta oynamıştı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Porto ile sözleşmesi sona eren Pepe, geride kalan sezonda Portekiz temsilcisinde 34 maçta süre buldu ve 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.