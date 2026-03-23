  • Porto'dan Braga deplasmanında geri dönüş
Spor

Porto'dan Braga deplasmanında geri dönüş

Portekiz Ligi'nin 27. haftasında Porto, deplasmanda Braga'yı 2-1 mağlup etti. Geri dönüşe imza atan konuk ekip, zirve yarışındaki avantajını korudu.

HABER MERKEZİ23 Mart 2026 Pazartesi 01:45 - Güncelleme:
Porto'dan Braga deplasmanında geri dönüş
ABONE OL

Portekiz Ligi'nin 27. haftasında Braga ile Porto karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Braga'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto 2-1'lik skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten derbide Braga, 54. dakikada Rodrigo Zalazar'ın penaltı golüyle öne geçti.

Porto, 69. dakikada William Gomes'in golüyle skoru eşitledi. Seko Fofana, 80. dakikada Porto'ya galibiyeti getirdi.

DENİZ GÜL İLK 11'DE BAŞLADI, DEMİR EGE YEDEK BEKLEDİ

Porto forması giyen milli golcümüz Deniz Gül, maça ilk 11'de başladı ve 56. dakikada yerini Terem Moffi'ye bıraktı.

Braga forması giyen milli orta saha oyuncumuz Demir Ege ise mücadelede yedek bekledi.

PORTO, PUAN FARKINI KORUDU

Porto, puanını 70 yaptı; bitime 7 hafta kala takipçisi Sporting ile puan farkını 7 olarak tuttu.

3 hafta sonra yenilen Braga ise 46 puanda kaldı.

Porto, milli aradan sonra Famalicao ile karşılaşacak. Braga ise Moreirense deplasmanına gidecek.

