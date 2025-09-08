Porto'dan Galatasaray'a Diogo Costa tepkisi

FC Porto, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duydu.

Buruk, Portekizli kaleci Diogo Costa için mavi-beyazlıların 45 milyon euro talep ettiğini öne sürmüştü.

A Bola'nın haberine göre, Porto cephesi, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını ve kulübün itibarını zedeleyici nitelikte olduğunu savundu. Zira Diogo Costa'nın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli 75 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Porto yönetimi, söz konusu açıklamanın Galatasaray'ın resmi bir temsilcisi tarafından yapılmasını dikkate alarak İstanbul kulübünün başkanına bir mektup gönderdi.

Bu yazıda, Buruk'un sözlerinin asılsız ve yanıltıcı olduğu, hem Diogo Costa'nın hem de Porto yönetiminin iyi ismini zedelediği ve Porto'nun resmi tutumunun ise serbest kalma maddesindeki 75 milyon euro bedel olduğu ifade edildi.