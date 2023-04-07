İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2023 Cuma / 17 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2371
  • EURO
    21,0863
  • ALTIN
    1241.76
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Porto'dan lider Benfica'ya çelme

Portekiz Premier Lig'inde oynanan dev maçta Benfica ile karşı karşıya gelen Porto rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

7 Nisan 2023 Cuma 22:32 - Güncelleme:
Porto'dan lider Benfica'ya çelme
ABONE OL

Portekiz Premier Lig'de dev maçta Benfica ile Porto karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'daki maçı Porto 2-1'lik skorla kazandı.

Benfica, Diogo Costa'nın 10. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti. Porto bu gole 45. dakikada Mateus Uribe ile karşılık verdi.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Porto, 54. dakikada Mehdi Taremi ile öne geçti.

Kalan sürede başka gol çıkmadı ve Porto, deplasmanda Benfica'yı 2-1'lik skorla devirdi.

Benfica, ligde bu sezon 2. kez mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Benfica, 71 puanda kaldı. Porto, 64 puana yükseldi.

Benfica, ligde gelecek hafta Chaves deplasmanına gidecek. Porto sahasında Santa Clara'yı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.